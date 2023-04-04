В Уфе осудили членов ОПГ, похитивших с авиационного предприятия имущество на 10 млн рублей

В Уфе осудили членов организованной преступной группы, похитивших с АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП) имущество на сумму более 10 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили сегодня, 4 апреля, в управлении ФСБ по Башкирии.

По решению Уфимского гарнизонного военного суда в сентябре 2022 года организатор группы 41-летний военнослужащий Министерства обороны России капитан Евгений Максименко приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщники, среди которых сотрудники предприятия 32-летняя Екатерина Филатова и 46-летний Дмитрий Гашников, приговорены к трем годам шести месяцами и двум годам лишения свободы условно. 23 марта Центральный окружной военный суд оставил приговор в силе.

По материалам следствия, Евгений Максименко контролировал исполнение госзаказа в КумАПП, Дмитрий Гашников руководил цехом окончательной сборки и ремонта вертолетов предприятия, а Екатерина Филатова работала на складах оборонно-промышленного комплекса. В период с декабря 2018 года до сентября 2020 года сообщники похищали имущество предприятия и продавали его. Общая сумма ущерба оценивается в 10 млн руб.

В сентябре 2020 года осужденные были задержаны сотрудниками УФСБ по Башкирии.

АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» принадлежит АО «Вертолеты России». По данным «Вертолетов России», КумАПП специализируется на производстве вертолетов соосной схемы разработки конструкторского бюро «Камов». На предприятии проводится обучение летного и инженерно-технического состава.

Карина Мамаева, Уфа