Из Новосибирска более 13 часов не могут вылететь 260 пассажиров

Из-за позднего прибытия воздушного судна и резервного борта в аэропорту Новосибирска задерживаются вылеты двух рейсов – в Санкт-Петербург и Якутск.
Время ожидания превысило 13 часов, транспортная прокуратура организовала проверку. Своего вылета ожидают 260 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В начале марта более, чем на сутки были задержаны вылеты самолетов из Новосибирска, Томска и Красноярска в Сочи. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия в Сочи.
В конце февраля из Новосибирска в Таиланд (Утапао) более чем на 20 часов был задержан вылет борта авиакомпании Azur Air.