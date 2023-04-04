Из Новосибирска более 13 часов не могут вылететь 260 пассажиров

Из-за позднего прибытия воздушного судна и резервного борта в аэропорту Новосибирска задерживаются вылеты двух рейсов – в Санкт-Петербург и Якутск.

Время ожидания превысило 13 часов, транспортная прокуратура организовала проверку. Своего вылета ожидают 260 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В начале марта более, чем на сутки были задержаны вылеты самолетов из Новосибирска, Томска и Красноярска в Сочи. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия в Сочи.

В конце февраля из Новосибирска в Таиланд (Утапао) более чем на 20 часов был задержан вылет борта авиакомпании Azur Air.

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Лолита Белова