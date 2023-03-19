Самолеты из Новосибирска, Томска и Красноярска не могут вылететь в Сочи

В трех городах Сибири – Томске, Новосибирске и Красноярске – объявлены длительные задержки рейсов в Сочи. Всего, по данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на данный момент задержаны пять рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Северный ветер» и «Россия».

Некоторые рейсы задерживаются уже более суток, по другим задержка составляет около 4 часов. Причиной называются неблагоприятные метеоусловия в Сочи. По данным аэропорта Сочи, температура воздуха на 19 марта составляет +9 градусов, штиль. Накануне сообщалось о сильном тумане в городе.

Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия и выездные приемы пассажиров.

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Анна Егорова