В Нижнем Тагиле отказались от строительства велодорожек

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямого эфира заявил, что в городе не будут строить велодорожки на существующих улицах по техническим причинам, сообщил местный портал v-tagile.ru. По словам мэра, действующие паспорта дорог и дороги не позволяют сделать на них велодорожки.

Для катания на велосипеде в городе есть несколько площадок. Среди них лесопарковая зона «Пихтовые горы», где сделано 2,5 км прогулочной зоны, в том числе выделена велодорожка. На Луганском проспекте также можно по нему проехаться, отдельно выделены дорожки. Другим удобным местом для катания на велосипеде мэр назвал экопарк на Муринских прудах.

Напомним, в Екатеринбурге появятся специальные парковки для электросамокатов. Сезон электросамокатов открылся 22 марта. Сегодня стало известно, что в Екатеринбург привезли электросамокаты «Яндекс Go», которые можно будет бронировать уже с апреля.

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Диана Сунагатуллина