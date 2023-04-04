L'Oreal покупает австралийский бренд косметики Aesop за $2,5 млрд

Сегодня, 4 апреля, французская косметическая компания L'Oreal купила австралийский бренд косметики Aesop. Сумма сделки составила $2,5 млрд наличными. Таким образом, эта сделка стала крупнейшей в истории французской компании — обычно она покупает небольшие бренды и сама выводит их на международный рынок. L’Oreal приобретает австралийский бренд у бразильской косметической компании Natura. Сделку планируется закрыть в третьем квартале текущего года.

Aesop — бренд класса люкс, специализирующийся на косметике на основе натуральных растительных ингредиентов. Компания была создана в Мельбурне в 1987 году. Сейчас у компании около 400 магазинов в 27 странах. В прошлом году выручка Aesop выросла на 21%, составив $537 млн.

Бразильская Natura, которой в числе прочего принадлежат бренды The Body Shop и Avon, в последнее время переживает значительное падение прибыли, у компании накопились долги. Сейчас она проводит реструктуризацию, продажа Aesop поможет ей улучшить ситуацию. Акции Natura выросли сегодня, 4 апреля, на 2,8%, с начала года они упали на 17%. L’Oreal в результате сделки сможет расширить свой портфель брендов. В числе прочего, как отмечают в компании, покупка Aesop поможет расширению бизнеса в Китае — в прошлом году австралийский бренд вышел на местный рынок и сразу показал хорошие результаты.

Яна Рождественская