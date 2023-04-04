В Нижнем Тагиле девочке оторвало ногу при падении из окна пятиэтажки

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15-летняя девочка упала с пятого этажа дома. Пытаясь по связанным простыням спуститься на улицу, она лишилась ноги, рассказал журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, девочка хотела выйти на улицу, но ей не позволяли родители. Тогда она смастерила веревку из простыней и попыталась спуститься вниз. Не рассчитав силы, она сорвалась. При падении она лишилась ноги, уточнил полковник Горелых. Мама девочки находилась в соседней комнате, она и обнаружила последствия трагедии.

Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального управления УВД Нижнего Тагила выясняют детали произошедшего. «Сейчас за жизнь девочки борются врачи. По итогам проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение»,— добавил Валерий Горелых.

Вчера прокуратура Кировского района Екатеринбурга вынесла решение о выплате штрафа в размере 50 тыс. руб. детским садом №180 за смерть четырехлетней девочки, которая получила травму, когда зацепилась шарфом за ограждение горки в детском саду. Девочка шесть дней провела в больнице, а 31 января скончалась. Дело об удушении девочки брал на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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Диана Сунагатуллина