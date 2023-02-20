В Ярославле существенно вырастет стоимость «IТ-парка»

В Ярославле 21 февраля начнутся общественные обсуждения проекта межевания территории будущего «IТ-парка», стоимость всех работ существенно превысит 3 млрд руб., закрепленных в инвестсоглашении 2018 года. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе компании «Тензор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Общественные обсуждения проекта межевания территории пройдут с 21 по 28 февраля. С проектом можно ознакомится в департаменте градостроительства мэрии или оставить свой отзыв на сайте органов местного самоуправления Ярославля. Инвестором «IТ-парка» в Красноперекопском районе Ярославля выступает компания «Тензор». В ответ на запрос «Ъ-Ярославль», в пресс-службе «Тензора» пояснили, почему проект вновь обсуждается после публичных слушаний, проведенных в 2018 году.

«Изменения носят технический, не глобальный характер. Принципиально наши планы остались прежними – мы строим IТ-парк. Потребовалось уточнить некоторые технические аспекты: примыкания к земельным участкам, исключить из территории земельного участка площадь водного объекта (река Титовка), предусмотреть возможность размещения очистных сооружений для города»,— пояснили в пресс-службе «Тензора».

Формально стоимость всего проекта остается прежней. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в правительстве Ярославской области после подписания в 2018 году инвестсоглашения с «Тензором» называли сумму в 3 млрд руб.

«Стоимость проекта, предусмотренная инвестиционным соглашением с Правительством Ярославской области, изменений не претерпела. Однако, мы понимаем, что она будет существенно больше по итогу завершения всех работ и благоустройства парковой территории. Точный размер увеличения спрогнозировать невозможно, он зависит от колебаний рынка. Так, например, на момент начала строительства стоимость тонны арматуры составляла 40 тысяч рублей, а сегодня - порядка 80 тысяч рублей за тонну»,— сообщили в пресс-службе «Тензора».

В компании уточняют, что располагают разрешением на проведение первого этапа строительства. Более того, работы на подземной части объекта ведутся уже последние два года. Арендные договоры на земельные участки продлены.

«Срок аренды земельных участков продлен до 2034 года. Увеличение срока обусловлено в том числе ковидными ограничениями»,— добавили в «Тензоре».

Андрей Иванов