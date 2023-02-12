В Ярославле собираются расширить Московский проспект

В Ярославле спустя почти пять лет вновь обсудят проект планировки и межевания территории будущего «IT-Центра», который предполагает расширение числа полос на Московском проспекте и улице Малая Пролетарская. Изменения приводятся в проекте постановления мэрии Ярославля, который выносится на общественное обсуждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Проект планировки территории в Красноперекопском районе Ярославля включает строительство на месте разобранной гостиницы «Чайка» пятиэтажного «IT-Центра», двухэтажного здания ресторана и многоуровневой парковки. На полное проектирование всех объектов отводится до трех лет, целиком проект должен быть реализован в течение пяти лет. В рамках проводимого строительства планируется изменить улично-дорожную сеть, включая расширение числа полос на Московском проспекте.

«Планируется: увеличение ширины проезжей части по Московскому проспекту от примыкания съездов нового моста через р. Которосль до перекрестка с ул. Малой Пролетарской с устройством дополнительных полос движения в каждом направлении, увеличение ширины проезжей части ул. Малой Пролетарской от Московского проспекта до Малого Московского переулка с устройством дополнительных полос движения», —говорится в приложении к проекту постановления мэрии Ярославля.

Предлагается изменить схему движения транспорта на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской, сделать дополнительную подъездную дорогу к «ИТ-Центру» и установить рядом остановки общественного транспорта.

Согласно постановлению мэра Ярославля Артема Молчанова, общественное обсуждение проекта планировки территории пройдет в Ярославле с 21 по 28 февраля 2023 года. В июне 2018 года проект планировки этой же территории уже рассматривался на публичных слушаниях. Из планов почти пятилетней давности в новый проект не попали детский сад на 150 мест, спортивный комплекс и открытое спортивное ядро школы №53, которое хотели разместить в парке возле «IT-Центра».

Андрей Иванов