Экс-госсекретарь США Помпео предостерег власти Украины от недооценки Путина

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Киев заявил, что украинским властям не следует недооценивать президента России Владимира Путина. Как считает господин Помпео, Владимир Путин «признает только силу и решимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Помпео

Фото: Efrem Lukatsky / AP Майк Помпео

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бывший американский госсекретарь отметил, что для защиты от начала крупных наземных войн в Европе «требуется новая архитектура безопасности». «Должен быть ряд договоренностей, которые четко дали бы понять, что Владимир Путин больше не сможет начать военные действия»,— рассказал Майк Помпео (цитата по SkyNews).

Майк Помпео полагает, что украинской армии необходимо будет показать свою силу «на поле боя». По словам экс-главы Госдепа, он считает необходимым наращивание военных поставок Киеву со стороны Запада. Он считает, что Украина должна получить от своих союзников «все, что ей необходимо для защиты собственной земли», в том числе истребители F-16 и ракеты большой дальности.

Накануне господин Помпео встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Одной из тем их беседы стало готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины. Другие детали встречи экс-госсекретаря США с господином Зеленским не уточняются.

Майка Помпео в американских СМИ называют потенциальным кандидатом на выдвижение в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, его основными конкурентами в ходе республиканских праймериз могут стать бывший американский президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. Сам бывший глава Госдепа в марте говорил, что готов побороться за президентский пост.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов