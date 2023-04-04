Зеленский встретился с экс-госсекретарем США Помпео и республиканцами из Палаты представителей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с бывшим госсекретарем США Майком Помпео и с делегацией Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии. Последнюю возглавил председатель постоянного комитета по разведке Майк Тернер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

О деталях диалога с господином Помпео ничего не сообщается. Господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте, только сообщил о факте встречи. На переговорах с конгрессменами речь шла об «активных действиях Украины» и «о нашей общей победе». Украинский президент поблагодарил на встрече с республиканцами президента США Джо Байдена, команду Белого дома и обе палаты Конгресса.

20 февраля господин Байден посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с господином Зеленским. После этого Вашингтон выделил Киеву несколько пакетов военной помощи. Администрация Джо Байдена с начала своей работы в январе 2021 года предоставила Украине военную помощь на $32,8 млрд. $32,2 млрд из них были выделены с ввода Россией войск на Украину. По информации Reuters, в начале апреля Вашингтон направит на поддержку Киева еще $2,6 млрд.

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Леонид Уварчев