Вице-канцлер ФРГ Хабек извинился за несвоевременные поставки оружия Украине

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что немецкое правительство слишком поздно приняло решение о поставках Киеву вооружений. Такое мнение он выразил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек и Владимир Зеленский

Фото: Reuters Роберт Хабек и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

В ходе совещания в Киеве, на котором также присутствовал Владимир Зеленский, господин Хабек заявил, что украинский президент предупреждал его об эскалации конфликта еще в 2021 году. Однако тогда Германия не могла или не желала предоставить запрошенную Киевом военную помощь. «Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени»,— сказал он (цитата по N-TV).

При этом Роберт Хабек подчеркнул, что выступает не от имени всех немецких политиков. «Однако мне очень стыдно, что было слишком поздно»,— заключил министр.

Украинская сторона не раз критиковала немецкие власти за отказ поставлять военную помощь. В сентябре 2022 года Владимир Зеленский говорил, что Германия не поставляет оружие из-за нацистского прошлого. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поддерживает Украину таким образом, чтобы «не допустить обострения ситуации до войны между Россией и НАТО».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева