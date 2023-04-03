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Коммерсантъ FM
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Bild: глава Минэкономики Германии Хабек прибыл с визитом в Киев

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек прибыл в Киев с «неожиданным визитом» вместе с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса, сообщает Bild. Сколько человек входит в делегацию, не уточняется. По данным издания, господин Хабек планирует обсудить восстановление Украины, а также сотрудничество в энергетической сфере.

По прибытии на вокзал в Киеве министр сказал, что «Украина должна получить четкий сигнал, что мы верим, что она победит, что она будет восстановлена». По его мнению, в интересах Европы не только оказывать Украине поддержку в трудную минуту, но и «гарантировать, что Украина и в будущем будет экономически сильным партнером».

Роберт Хабек посещает Украину впервые с начала российской военной операции. Его поездка в Киев планировалась еще осенью 2022 года, но ее пришлось отложить из-за зимнего наступления российских военных, пояснил господин Хабек. Вместе с ним приехал президент Федерального союза промышленности ФРГ Зигфрид Руссвурм, который назвал визит «сигналом для украинцев о том, что немецкая экономика тоже поддерживает их».

В январе глава МИД Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков. Во время визита министр пообещала больше оружия, а также «конкретные предложения», чтобы помочь вступлению страны в Евросоюз. В том же месяце канцлер ФРГ Олаф Шольц, разрешивший поставки Украине танков Leopard, заявил, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробности — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Лаура Кеффер

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