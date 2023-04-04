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Коммерсантъ FM
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Сергей Юран возглавил ФК «Пари Нижний Новгород»

Артем Горлов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт расторгнут по соглашению сторон. Вместо него назначен Сергей Юран.

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Сергей Юран

Сергей Юран

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Артем Горлов

Артем Горлов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

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Сергей Юран

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Артем Горлов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

«ФК "Пари НН" благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути»,— говорится в пресс-релизе на сайте команды, другие подробности не приводятся.

Пост главного тренера вместо него занял Сергей Юран, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Приняли решение о приглашении в ФК "Пари НН" Сергея Юрана... Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. "Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города»,— написал он в Telegram.

Горлов возглавлял «Пари НН» с 31 декабря 2022 года. До этого работал в «Енисее» (июнь—декабрь 2022 года), контракт также расторгли по взаимному соглашению. Кроме того, тренировал «Знамя труда» (2021), латвийский «Локомотив Даугавпилс» (2020 год, ныне «Ноа Юрмала»), литовскую «Палангу» (2019 год, вместе с другим российским тренером Александром Ушахиным).

Сергей Юран до этого тренировал «Химки» (2020, 2022), «СКА-Хабаровск» (2020–2022), красногорский ФК «Зоркий» (2017–2019), «Сибирь» (2012–2013). Также был тренером армянского клуба «Мика» (2016), азербайджанского «Симурга» (2011–2012), казахстанского «Локомотива» (2009).

Лаура Кеффер

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