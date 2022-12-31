Главный тренером «Пари НН» стал Артем Горлов

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ), получил нового главного тренера. Им стал 35-летний Артем Горлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Горлов (справа) и Равиль Измайлов

Фото: «Пари Нижний Новгород» Артем Горлов (справа) и Равиль Измайлов

Фото: «Пари Нижний Новгород»

Его предшественник Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера 11 ноября. И. о. главного тренера стал Антон Хазов.

В 2020 году Артем Горлов возглавлял клуб латвийской первой лиги «Локомотив Даугавпилс» (ныне «Ноа Юрмала»), который вывел в высшую лигу. В текущем сезоне под руководством Артема Горлова красноярский «Енисей» ушел на перерыв, разместившись в зоне стыковых матчей — на 4-й строчке, ведя борьбу за выход в премьер-лигу с «Рубином», «Балтикой» и «Аланией».

«Были очень достойные и опытные кандидаты, выбор непростой. Но мы избраны Молодежной столицей страны, и я за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты!» — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«У нас молодой клуб с небольшим по меркам РПЛ бюджетом. Тренер должен суметь выжать максимум, не имея звездных имен и работая с молодежью, на которую мы рассчитываем. <...> Наш клуб по-прежнему хочет видеть атакующий футбол в исполнении нашей команды, и в этом взгляды на игру с новым наставником не расходятся»,— заявил гендиректор ФК Равиль Измайлов.

7 января игроки «Пари НН» выйдут из отпуска и под руководством господина Горлова начнут работу на учебно-тренировочных сборах в Турции.

В текущем сезоне РПЛ «Пари НН» находится на 12-м месте с 19-ю очками.

Мария Федотова