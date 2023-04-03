Сальдо отрицает подготовку эвакуации из Скадовского района Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отреагировал на заявление Генштаба вооруженных сил Украины о подготовке эвакуации из Скадовского района. Он назвал это ложью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются»,— написал господин Сальдо в Telegram.

30 сентября Херсонская область была включена в состав России вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, а так же Запорожской областью. В октябре Россия начала эвакуировать жителей Херсона вглубь своей территории. 9 ноября Минобороны РФ решило вывести российские войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона. С тех пор город находится под контролем Украины.

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Леонид Уварчев