Собственникам оставили право на влом

Конституционный суд (КС) внес ясность во взаимоотношения собственников и арендаторов, разъяснив, когда несанкционированное проникновение собственника в принадлежащее ему помещение следует считать незаконным. Любые неустранимые сомнения в праве владельца на доступ в его помещение должны трактоваться в пользу собственника, настаивает Конституционный суд. Эксперт говорит, что это поможет судам разобраться в спорах между собственниками и арендаторами, которые часто переходят в уголовную плоскость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Несанкционированное проникновение владельца в сданное им в аренду жилье нельзя автоматически приравнять к незаконному, разъяснил Конституционный суд. В каждом конкретном случае судам следует уточнять обстоятельства дела, и в том числе наличие у владельца помещения оснований для появления там. Об этом говорится в опубликованном на сайте суда постановлении (.pdf) по жалобе жителя Волгоградской области Валерия Великанова, который оспаривал положения ст. 158 Уголовного кодекса и ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса в той части, в которой они позволяют расценивать визит в собственное домовладение как незаконное проникновение в помещение.

В 2021 году господин Великанов был осужден за убийство (ст. 105 УК) и кражу (ч. 2 ст. 158 УК) на восемь лет и три месяца колонии. Однако заявитель полагает, что его не должны были привлекать к ответственности за кражу, так как с учетом стоимости похищенного имело место лишь административное правонарушение. Парикмахерская, двери которой он взломал, располагалась на территории его собственного дома, и официально в аренду помещение он не сдавал. А украденная оттуда микроволновка стоила всего 2,1 тыс. руб., поэтому речь должна была идти о мелком хищении (ст. 7.27 КоАП), полагает автор жалобы. Но с учетом такого квалифицирующего признака, как «незаконное проникновение», суд расценил действия подсудимого уже как уголовное преступление. Валерий Великанов с таким подходом не согласился: он настаивал, что не может быть обвинен в незаконном проникновении в свое же собственное помещение.

По мнению заявителя, такая правоприменительная практика ставит под сомнение его конституционное право на частную собственность, то есть право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им.

Однако Конституционный суд, изучив материалы дела, с ним не согласился: в случае совершения кражи с незаконным проникновением квалифицирующими признаками являются как противоправная цель проникновения (для хищения чужого имущества), так и отсутствие у виновного права на доступ в помещение, подчеркивается в решении суда. Но эти признаки должны быть установлены судом и отражены в приговоре по конкретному уголовному делу. То есть в каждом конкретном случае суд должен выяснить, было ли ограничено право собственника на доступ в помещение и если да, то в чем это ограничение заключалось. Неустранимые сомнения по этому поводу должны толковаться в пользу собственника, настаивает Конституционный суд. Ведь сама по себе передача имущества по договору в пользование, как правило, не лишает его владельца права контроля за переданным имуществом, напомнил суд. Кроме того, не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций, угрожающих законным интересам собственника: аварии, возгорания и т. п., и они тоже могут потребовать незамедлительного, пусть и не предусмотренного соглашением сторон доступа внутрь соответствующего объекта. Такой доступ сам по себе не может рассматриваться как неправомерный, отмечается в постановлении.

Дело заявителя должно быть пересмотрено, причем именно потому, что в его случае Волгоградский облсуд не потрудился выяснить, имелись ли у господина Великанова законные основания находиться в своем доме.

Впрочем, отметил Конституционный суд, ранее вынесенные решения могут быть оставлены в силе, если выяснится, что таких оснований не было. При этом не важно, была ли передача собственности оформлена официально, уточняется в постановлении. В противном случае гражданин, заключивший договор о передаче объекта в аренду, а потом обокравший арендатора, оказывался бы в худшем положении, чем тот, кто действовал неофициально.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что теперь судам будет легче разрешать сложности квалификации по таким делам — а случаи, когда взаимоотношения собственника и арендатора переходят в плоскость уголовного права, не так редки, отмечает эксперт: «Часто это происходит просто по той причине, что арендатор не пускает обратно арендодателя или не дает контролировать выполнение условий договоренностей в финансовом плане и о количестве проживающих. В качестве защитной реакции арендаторы используют обращения в правоохранительные органы».

Анастасия Корня