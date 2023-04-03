В Москве по делу о шпионаже арестована гражданка по фамилии Федорова

Хамовнический суд Москвы арестовал женщину по имени Оксана Федорова по делу о шпионаже (статья 276 УК). Информацию о гражданстве Федоровой в суде не раскрыли. Три дня назад — 31 марта — по подозрению в шпионаже в Москве был арестован американский корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович.

На сайте суда размещена карточка о рассмотрении дела Федоровой О.В., которое было зарегистрировано и рассмотрено сегодня, 3 апреля. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)»,— говорится в категории дела. Ходатайство было удовлетворено.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, избрав в отношении подозреваемой в шпионаже Оксаны Федоровой меру пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анна Локтева. Помимо отсутствия информации о гражданстве Оксаны Федоровой, не раскрывают и род ее деятельности. Материалы дела содержат гриф «Секретно», заседание суда прошло в закрытом режиме.

Наказание по статье «Шпионаж» может быть от 10 до 20 лет заключения.

Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ 30 марта в Екатеринбурге, после чего журналиста отправили в Москву и арестовали. По данным спецслужбы, он «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Журналиста арестовали до 29 мая по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal — в материале «Американец, много ездивший по России».