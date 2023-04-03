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Коммерсантъ FM
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Индекс деловой активности в промышленности США в марте снизился до минимума с 2020 года

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе США в марте составил 46,3 пункта. Такие данные представил сегодня, 3 апреля, Институт управления поставками (ISM). Это самый низкий показатель почти за три года — с мая 2020-го. В феврале PMI составил 47,7 пункта. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что в марте он составит 47,5 пункта.

PMI выше 50 пунктов отражает рост активности, а ниже — ее замедление. PMI промышленного сектора США находится на уровне ниже 50 пунктов уже пятый месяц подряд. Снижение PMI отражает в числе прочего общую экономическую неопределенность, также на число новых заказов в промышленности негативно влияет продолжающееся повышение ключевой ставки ФРС.

Яна Рождественская

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