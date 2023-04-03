Бывший генерал ФТС Шашаев осужден на пять лет за злоупотребление полномочиями

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Шашаева к пяти годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В 2009 году генерал-лейтенант Шашаев следил за выполнением госконтракта между ФТС и ЗАО «Ай-Теко», которое разрабатывало и внедряло единую автоматизированную информационную систему. Стоимость подряда превышала $13,2 млн. Как сообщал «Ъ», сумму в кредит выделил Международный банк реконструкции и развития.

Установлено, что Алексей Шашаев знал о том, что сроки исполнения договора необоснованно затягиваются, но при этом организовал приемку членами комиссии и утвердил акт сдачи-приемки выполненных работ. За разработку неработоспособного обеспечения подрядчик получил свыше 440,5 млн руб. за три года.

До этого, в 2016 году, Тверской райсуд осудил Алексея Шашаева по другому делу — за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в ФТС — на четыре года и восемь месяцев. Тогда же его лишили генеральского звания. Из колонии бывший таможенник освободился в 2018 году по УДО, но вскоре после освобождения им снова занялось следствие.

Подробности дела бывшего таможенного генерала Шашаева — в материале «Ъ» «Таможенный генерал злоупотребил с международным кредитом».

Григорий Лейба