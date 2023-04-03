Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля

Финляндия станет членом НАТО с 4 апреля. Информацию подтвердил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает финская телерадиокомпания NRK.

Президент Саули Ниинистё прибудет в Брюссель и примет участие в официальной церемонии вступления. На мероприятии также выступит генсек НАТО Йенс Столтенберг, который уже назвал начавшуюся неделю «исторической».

Напомним, что президент Финляндии подписала закон о вступлении страны НАТО 23 марта. 1 апреля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию турецким парламентом заявки Финляндии на вступление в НАТО.

В январе «Ъ-СПб» рассказывал, что у границ Финляндии создадут армейский корпус. В планах у Минобороны РФ также создать два новых военных округа.

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