У границ Финляндии создадут армейский корпус

Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал на совещании масштабные изменения в армии с 2023 по 2026 год. В планах ведомства увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн человек, а также создать два новых военных округа и армейский корпус в Карелии.

Одним из новых военных округов будет Ленинградским, однако его территориальная зона ответственности не раскрывается. ЛВО действовал на территории Санкт-Петербурга и прилегающих областей с 1918 по 2010 год, когда был расформирован. При этом господин Шойгу раскрыл характеристики армейского корпуса в Карелии. Он будет состоять из трех мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ.

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