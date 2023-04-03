Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию 5 апреля

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Россию 5 апреля, сообщил телеканалу «Россия 24» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси

Фото: Reuters

Рафаэль Гросси

Фото: Reuters

«На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России»,— заявил господин Ульянов (цитата по «Интерфаксу»).

Стороны обсудят ситуацию на Запорожской АЭС. По словам российского дипломата, «особых замечаний» к эксплуатационной безопасности на станции у главы МАГАТЭ нет.

«С нами у гендиректора особых проблем нет, мы ведем конструктивный и профессиональный разговор на эту тему»,— добавил господин Ульянов.

29 марта Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС. О безопасности вокруг объекта господин Гросси высказался скептически, после чего сообщил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС.

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...