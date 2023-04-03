Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию 5 апреля

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Россию 5 апреля, сообщил телеканалу «Россия 24» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Reuters

«На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России»,— заявил господин Ульянов (цитата по «Интерфаксу»).

Стороны обсудят ситуацию на Запорожской АЭС. По словам российского дипломата, «особых замечаний» к эксплуатационной безопасности на станции у главы МАГАТЭ нет.

«С нами у гендиректора особых проблем нет, мы ведем конструктивный и профессиональный разговор на эту тему»,— добавил господин Ульянов.

29 марта Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС. О безопасности вокруг объекта господин Гросси высказался скептически, после чего сообщил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС.

Григорий Лейба