В Екатеринбург привезли футбольный Кубок России

Кубок России по футболу привезли в Екатеринбург в понедельник, 3 апреля, — накануне матча между клубами «Урал» и «Спартак» (Москва). Среди сопровождающих трофей — известные российские футболисты Андрей Тихонов, Александр Филимонов и Динияр Билялетдинов.

В понедельник Кубок России использовали для фотосессии на смотровой площадке небоскреба «Высоцкий», а также показали воспитанникам академии футбольного клуба «Урал». Во вторник трофей привезут в администрацию Екатеринбурга, а затем на матч между «Уралом» и «Спартаком».

Напомним, клубы встречаются в рамках полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. В первом матче, который прошел в Москве, они сыграли вничью 1:1. «Если команды покажут красивый футбол, то по большому счету непринципиально кто победит. Победит в любом случае футбол»,— отметил на пресс-конференции Александр Филимонов.

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Чаще других трофей завоевывал «Локомотив» (Москва) — девять раз. Семь раз он доставался ЦСКА, по четыре раза — «Спартаку» и «Зениту».

Нынешний Кубок России изготовлен в 2010 году по заказу Российского футбольного союза. Состоит из хрустальной чаши с серебряными ручками, основания и крышки из хрусталя. Общий вес награды — около 17 кг.

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Артем Матюхин