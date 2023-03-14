ФК «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» в первом матче в рамках Кубка России

Футбольный клуб «Урал» в первом матче полуфинала Пути РПЛ «Фонбет» Кубка России с московским «Спартаком». Матч проходил в Москве и закончился со счетом 1:1 (1:0). За «Спартак» забил Промес (21 минута), за «Урал» — Железнов (67).

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 5 апреля. Победитель выйдет в финал Пути РПЛ. 11 июня в супер-финале встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

«Урал» ближайший матч проведет 18 марта: в 20 туре Российской премьер-лиги сыграет с московским «Динамо» в Екатеринбурге. В чемпионате он занимает 10 место, у него 25 очков.

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