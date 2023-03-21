Началась продажа билетов на ответный матч между ФК «Урал» и «Спартаком» в рамках Кубка России

Футбольный клуб «Урал» начал продажу билетов на второй матч полуфинала Пути РПЛ «Фонбет» Кубка России, который состоится 4 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена» с московским «Спартаком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ФК "Урал" на трибунах

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ФК "Урал" на трибунах

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Цена билетов — от 300 руб. до 4 тыс. руб. Приобрести их можно на официальном сайте ФК «Урал» или в фирменном магазине клуба в ТЦ «Гринвич». Для посещения матчей кубка России паспорт болельщика (FanID) не требуется.

В первом матче ФК «Урал» и «Спартак» сыграли в Москве вничью 1:1. Победителей пары выйдет в финал Пути РПЛ. Суперфинал между победителями Пути РПЛ и Пути регионов состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

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Полина Хабарова