Mercedes-Benz анонсировал обновление кроссовера GLS

Компания Mercedes-Benz анонсировала обновление флагманского кроссовера GLS, который будет представлен в апреле 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Ожидается, что обновленный автомобиль получит переработанную оптику, новые бампера и решетку радиатора, а также модернизированный интерьер с новым поколением мультимедийной системы MBUX. Рестайлинг должен пройти в том же ключе, что и у семейства Mercedes-Benz GLE.

Напомним, текущее поколение Mercedes-Benz GLS выпускается с 2020 года. Премьера рестайлингового кроссовера намечена на 4 апреля.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK