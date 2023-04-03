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ADM рассмотрит вариант выхода из совместного с АО «Астон» бизнеса

Американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает возможности выхода из совместного с донским АО «Астон» предприятия, сообщает «Ъ» со ссылкой на Bloomberg.

Источники американского издания полагают, что ADM выйдет из участия в предприятии ООО «Астон крахмало-продукты». Завод располагается в Рязанской области. Доля иностранных инвесторов в уставном капитале составляет 50% (1,4 млрд руб.). Мощность переработки предприятия составляет около 200 тыс. т кукурузы в год. Американские партнеры вошли в число собственников в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Viterra и Cargill планируют уход с южного зернового рынка России.

Анастасия Назарова

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