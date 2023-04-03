В Киев прибыли гендиректор ЮНЕСКО, генсек Совета Европы и замглавы МИД Венгрии

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле прибыла с визитом в Киев, сообщила в Twitter замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова. Кроме того, в столицу Украины приехала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Издание «Страна.ua» пишет, что на Украину также прибыл замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр. Он посетил село Загальци Киевской области. Венгерское правительство намерено выделить средства на восстановление разрушенных в селе садика и школы.

Ранее сегодня, 3 апреля, в Киев прибыл с необъявленным визитом вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. Он планирует обсудить восстановление Украины, а также сотрудничество с ней в энергетической сфере. Вместе с ним приехал президент Федерального союза промышленности ФРГ Зигфрид Руссвурм.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер