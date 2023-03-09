Доля валютной пары доллар-рубль в обороте биржевых торгов сократилась до 36%

Доля валютной пары USD/RUB (доллар/рубль) в обороте биржевых торгов в феврале сократилась до минимального значения за последние годы, сообщил ЦБ в ежемесячном обзоре финансовых рынков. Показатель составил 36% против 40% в январе.

«Снижение предложения долларов США на Мосбирже в условиях введения новых санкционных пакетов со стороны недружественных стран способствовало формированию в конце февраля временного дефицита ликвидности в долларах США на рынке свопов»,— указал регулятор.

При этом ЦБ подчеркивает рост на биржевом рынке доли юаня (CNY/RUB и USD/CNY) до 37% против 33% в январе. Совокупный месячный объем торгов на валютном рынке также вырос относительно января: 6,7 трлн руб. против 5,4 трлн руб. Среднедневные объемы торгов (без учета праздничных дней) составили 370,2 млрд руб.

В марте Московская биржа запустила торги фьючерсными контрактами на турецкую лиру и гонконгский доллар. На бирже полагают, что новые инструменты будут интересны как институциональным, так и частным инвесторам.

Об актуальности новых валютных пар — в публикации «Ъ» «Больше долларов, срочных и разных».

Григорий Лейба