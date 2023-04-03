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Коммерсантъ FM
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Погрузка на сети РЖД выросла на 2,3% в марте

В марте погрузка на сети железных дорог РЖД выросла на 2,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, до 109 млн тонн. По итогам первого квартала года погрузка снизилась на 0,8% в годовом выражении, до 305 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

По итогам марта грузооборот вырос на 0,7% в годовом выражении, составив 236,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 293,9 млрд тонно-км, что на 0,4% больше аналогичного периода 2022-го.

По итогам первого квартала года грузооборот увеличился до 677,3 млрд тарифных тонно-км, что на 2,6% больше итогов аналогичного периода 2022-го года, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — до 842,8 млрд тонно-км, что на 1,6% больше прошлого аналогичного показателя.

В первом квартале больше всего выросла погрузка в перевозках зерна — показатель вырос на 36%, до 7,6 млн тонн. Погрузка строительных грузов увеличилась на 17,5%, до 31 млн тонн. Больше всего показатель снизился в перевозках промышленного сырья и формовочных материалов — на 6,2 млн тонн (-25,2% в годовом выражении), лесных грузов — на 6,9 млн тонн (-21,6%), лома черных металлов — на 2,5 млн тонн (-13,6%).

О перевозках РЖД — в материале «Ъ» «Модель динамит грузы».

Олеся Павленко

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