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Коммерсантъ FM
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Рогов рассказал о скоплении группировки ВСУ, достаточной для наступления в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили группировку, достаточную для наступления в Запорожской области. Об этом он сказал «РИА Новости».

Владимир Рогов

Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У них скоплено вполне достаточно боевиков и вооружения, чтобы попереть на запорожском участке фронта. Мы ждем их в любой момент. Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной»,— сказал господин Рогов.

В начале марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что Украина сосредоточила группировку из 40 тыс. военных рядом с поселком Пришиб. Он находится в 50 км к северу от Мелитополя, который стал столицей подконтрольной России части Запорожской области.

О том, что происходит на 404-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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