«Эвану Гершковичу, можно сказать, даже повезло»

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил в российский МИД, чтобы обсудить дело Эвана Гершковича. 2 апреля в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Блинкен призвал освободить задержанного в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ), а также другого гражданина США — Пола Уилана, сообщила пресс-служба Госдепартамента. Уилан уже отбывает 16-летний срок за шпионаж, а Гершкович был арестован на минувшей неделе по такому же обвинению. Ему грозит до 20 лет заключения в России. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — о реакции Запада на новое громкое дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В западной прессе задержание Эвана Гершковича называют не иначе, как взятием заложника для пополнения обменного фонда. По этой логике корреспондента The Wall Street Journal арестовали для того, чтобы впоследствии на кого-нибудь поменять. В частности, напоминают о двух россиянах с аргентинскими паспортами, задержанных в январе на территории Словении, о Сергее Черкасове, отбывающем в Бразилии 15-летний срок за подделку документов и даже о сыне красноярского губернатора Артеме Уссе, сбежавшем на днях из-под домашнего ареста в Италии.

Учитывая недавний обмен баскетболистки Бритни Грайнер на Виктора Бута, эта мысль не лишена смысла. Однако если отвлечься от геополитических разборок, то есть и более практичные причины случившегося. По сути, мы наблюдаем констатацию того факта, что сегодня почти любой интерес к российской армии или предприятиям ВПК превращен в попытку получить доступ к государственной тайне. Американец просто не понимал, что слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о работе в три смены являются наказом, а поиск подтверждений этому от простых людей — шпионажем.

До прошлой недели многие иностранные корреспонденты наивно думали, что все эти поправки и дополнения в Уголовный кодекс касаются исключительно российских граждан, а не их. Теперь представитель МИД РФ Мария Захарова говорит, что деятельность Гершковича «не имеет отношения к журналистике». Учитывая традиционную неприязнь WSJ к американским спецслужбам, верится в это с трудом. Куда проще предположить, что классическое понимание журналистики не совсем совпадает с представлениями самой Захаровой.

Но и в этом случае она и ее сотрудники должны были подробно и многократно разъяснять аккредитованным репортерам, что профессиональное выполнение их должностных обязанностей в России крайне опасно для здоровья и грозит годами за решеткой, причем как спрашивающим, так и отвечающим. И если они не хотят оказаться на скамье подсудимых, то дальше Садового кольца им лучше не выезжать.

Впрочем, теперь все увидели это на примере. И дело Эвана, которого друзья называют Ваней, похоже на кейс другого нашего Вани. Трудно отказаться от ощущения, что 22 года колонии строгого режима — это тоже не только приговор Ивану Сафронову, но и предостережение всем нам, его коллегам по цеху. А ныне свою отдельную черную метку получили и иностранные репортеры.

Однако есть еще один случай из недавней истории, о котором стоит упомянуть в связи с Гершковичем. Как сообщается, одной из целей его командировки на Урал была подготовка материала о конфликте екатеринбуржских политиков с ЧВК «Вагнер». К чему приводят копания под ЧВК, мы хорошо знаем по опыту трагической поездки в Африку съемочной группы во главе с Орханом Джемалем. Они тоже интересовались военным бизнесом Евгения Пригожина. Так что Эвану, можно сказать, даже повезло.

Теперь за него будут бороться коллеги из ведущих американских СМИ. И если в ближайшие дни Гершковича не отпустят, то мы рискуем почувствовать настоящую силу четвертой ветви власти в США. Те, кто надеялся, что западная пресса устает от украинской темы, могут быть крайне разочарованы. И сколько бы в Кремле ни говорили про провокации и эскалацию Запада, это полено в костер подкинули мы.

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