Подозреваемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову объявили в розыск

МВД России объявило в розыск 26-летнюю Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве Максима Фомина (Владлена Татарского) в кафе «Стрит фуд» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась в розыскной базе ведомства.

2 апреля в СМИ сообщалось о задержании и допросе подозреваемой, однако сведения не подтверждались официальными источниками. По версии источника «Интерфакса», Трепову подозревают в том, что она принесла на встречу с Татарским его статуэтку, содержащую взрывное устройство. При этом, по данным «Фонтанки», из дома в Пушкине вывели предположительно двух родственников, самой подозреваемой там не оказалось.

Взрыв в кафе «Стрит фуд» произошел около 18:10, сигнал в полицию Василеостровского района поступил в 18:13. В заведении в тот момент проходила творческая встреча с Владленом Татарским, организованная движением «Киберфронт Z». Сам Владлен Татарский погиб на месте. В качестве основной версии следствие рассматривает взрывчатку, заложенную в подаренную военкору статуэтку. Дело о гибели военкора завели по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Число пострадавших выросло до 32 человек.

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