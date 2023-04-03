При взрыве машины в Мелитополе пострадал глава поселка Акимовка

В Мелитополе Запорожской области взорвался автомобиль, в результате пострадал один человек, сообщила в Telegram городская администрация. По ее данным, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, на месте работают экстренные службы. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате взрыва пострадал глава поселка Акимовка Максим Зубарев.

«Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжелое»,— сказано в сообщении администрации.

23 марта в Мелитополе в результате взрыва пострадал сотрудник российской полиции, он был госпитализирован «с травмами различной степени тяжести». По данным городской администрации, причиной ЧП было самодельное взрывное устройство.

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