У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3

У северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, пострадавших и разрушений нет, сообщило управление МЧС по Сахалинской области. Предупреждение о цунами не объявлялось.

По данным ведомства, подземные толчки зарегистрировали в 287 км северо-восточнее города Северо-Курильск на глубине 99 км. МЧС уточняет, что «ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов».

«Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений»,— добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее сегодня, 3 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,9 на юге Камчатского края. Пострадавших нет, но несколько строений получили повреждения. Угроза цунами также не объявлялась.

Лаура Кеффер