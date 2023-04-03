Yomiuri: Япония предоставит военную помощь развивающимся странам

Правительство Японии намерено объявить о создании программы по оказанию военной помощи развивающимся странам-партнерам, сообщает газета Yomiuri. Структура получила название OSA (Официальная помощь в целях безопасности). Предоставить помощь планируется четырем странам: Бангладеш, Малайзии, Фиджи и Филиппинам.

В Японии уже существует система ODA (Официальная помощь в целях развития). В рамках OSA предполагается оказание помощи, которую невозможно оказать по линии ODA. Новая система помощи рассчитана на «укрепление потенциала безопасности, особенно в развивающихся странах», также она должна «внести вклад в региональную стабильность», пишет издание.

Система будет функционировать в рамках трех принципов вооружений, согласно которым Япония не дает нелетальные вооружения странам, если это нарушает ее международные обязательства или договоры, а также если в стране произошел военный конфликт. По данным Yomiuri, система OSA рассчитана на строительство инфраструктуры — такой как порты или аэродромы, которые используются военными.

В рамка первого этапа военным Филиппин могут поставить радары. Предполагается, что это поможет стране защитить себя от активности Китая в Южно-Китайском море. В бюджет Японии на текущий финансовый год для реализации новой инициативы заложено около 2 млрд иен ($14,9 млн). Yomiuri отмечает, что общая цель OSA и ODA — «противостоять Китаю и России, которые усиливают свои гегемонистские действия».

В январе японский парламент утвердил новую стратегию развития страны. Премьер-министр Фумио Кисида главными вызовами назвал военный конфликт на Украине и исходящие от Китая и КНДР угрозы безопасности в Азии, обосновав ими рекордные расходы на оборону, которые в ближайшие пять лет должны составить 43 трлн иен ($330 млрд). Однако опросы показывают, что большинство японцев не одобряют милитаризацию страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Япония в глухой обороне».

Лаура Кеффер