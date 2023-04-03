«Джон Уик-4» вновь возглавил российский кинопрокат в уикенд

Четвертая часть франшизы «Джон Уик» вторую неделю подряд становится лидером кинопроката в России и СНГ. В общей сложности фильм собрал около 580 млн руб., сообщил kinobusiness.com.
Лидеры кинопроката:
- «Джон Уик-4» — 192 млн руб. (всего — 579,5 млн руб.);
- «Коты Эрмитажа» — 68,5 млн руб. (209,5 млн руб.);
- «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — 62 млн руб. (369 млн руб.);
- «Поехавшая» — 35 млн руб. (477 млн руб.);
- «Приключения аргонавтов» — 34 млн руб. (44,5 млн руб.).
В общей сложности кинотеатры собрали 520–525 млн руб. за уикенд. Это на 49–50% больше, чем в прошлом году.
О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».