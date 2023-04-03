McDonald's на неделю приостанавливает работу офисов в США из-за сокращения персонала

Корпорация McDonald's с 3 апреля на неделю закрывает свои офисы в США. Об этом говорится в письме руководства сотрудникам, с которым ознакомилась The Wall Street Journal. Решение связано с запланированными сокращениями персонала.

Руководство рекомендовала сотрудникам отменить все встречи с поставщиками и другие мероприятия в офисах McDonald's. В период приостановки работы компания намерена сообщить «важные решения, касающиеся должностей и численности персонала во всей организации».

Руководство McDonald's в январе сообщило сотрудникам, что планирует принять «сложные решения» относительно численности персонала. Неизвестно, сколько человек планируют уволить. Всего в организации работают не меньше 150 тыс. сотрудников, 70% — в США. Ранее о сокращении персонала уже объявляли Amazon, Alphabet, Boeing, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Microsoft, The Walt Disney Company, Twitter и ряд других крупных компаний.

О том, как глобальные высокотехнологичные компании сокращают сотрудников, а российские — ищут,— в материале «Ъ» «IT-отрасль вошла в кадр».

Леонид Уварчев