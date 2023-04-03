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Умер чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий

Чемпион СССР по боксу 1978 года в тяжелом весе Игорь Высоцкий умер в возрасте 69 лет, сообщила Федерация бокса России в Telegram. Причина смерти не уточняется.

Как отмечает Федерация, господин Высоцкий был «безумно популярен у болельщиков». Он дважды победил кубинца Теофило Стивенсона, который до этого оставался непобежденным. В 1978 году господин Высокций был одним из трех советских боксеров, который принял участие в спаррингах с Мохаммедом Али.

Игорь Высоцкий завершил спортивную карьеру в 27 лет, не отобравшись на Олимпийские игры в Москве. После этого занимался бизнесом, снимал кино, а также открыл клуб бокса в Мытищах. Незадолго до смерти господина Высоцкого умерла его жена Марина.

Леонид Уварчев

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