Чемпион СССР по боксу 1978 года в тяжелом весе Игорь Высоцкий умер в возрасте 69 лет, сообщила Федерация бокса России в Telegram. Причина смерти не уточняется.

Как отмечает Федерация, господин Высоцкий был «безумно популярен у болельщиков». Он дважды победил кубинца Теофило Стивенсона, который до этого оставался непобежденным. В 1978 году господин Высокций был одним из трех советских боксеров, который принял участие в спаррингах с Мохаммедом Али.

Игорь Высоцкий завершил спортивную карьеру в 27 лет, не отобравшись на Олимпийские игры в Москве. После этого занимался бизнесом, снимал кино, а также открыл клуб бокса в Мытищах. Незадолго до смерти господина Высоцкого умерла его жена Марина.

Леонид Уварчев