ТАСС: дивизия подлодок с «Посейдонами» будет сформирована на Камчатке в 2024–2025 годах

Дивизию подводных лодок специального назначения планируют сформировать к декабрю 2024 года или началу 2025 года, сообщил источник ТАСС. Речь идет о подлодках-носителях беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью. Минобороны не комментировало эту информацию.

Президент Владимир Путин презентовал систему, которую позже назвали «Посейдон», в 2018 году. По его словам, беспилотные подводные аппараты способны двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающей скорость подводных лодок, современных торпед и надводных кораблей.

Атомную подводную лодку специального назначения «Белгород», способную нести подобные торпеды, завод «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России в июле 2022 года. Объединенная судостроительная корпорация намерена передать вторую подлодку-носитель «Посейдонов» — «Хабаровск» — в 2023 году. По информации ТАСС, строительство береговой инфраструктуры в пункте базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск» планируют завершить в начале 2024 года.

Леонид Уварчев