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Коммерсантъ FM
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«Челси» расстался с главным тренером Поттером, проработавшим на посту меньше года

Клуб Английской премьер-лиги «Челси», ранее принадлежавший бизнесмену Роману Абрамовичу, объявил об уходе с поста главного тренера англичанина Грэма Поттера. О назначении господина Поттера в «Челси» стало известно в сентябре 2022 года, на этом посту он сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля, возглавлявшего клуб с 2021 года.

«За время работы в клубе Грэм вывел нас в четвертьфинал Лиги чемпионов, где мы встретимся с мадридским "Реалом"»,— говорится в заявлении ФК, который поблагодарил специалиста за работу.

И. о. главного тренера назначен испанец Бруно Сальтор. «Челси» осталось сыграть десять матчей в премьер-лиге в этом сезоне.

«Челси» выигрывал два раза Лигу чемпионов UEFA, два раза — Лигу Европы UEFA, два раза — Кубок обладателей кубков, а также два раза — Суперкубок UEFA и Кубок полноправных членов.

Мария Федотова

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