«Ростов» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» победили московское «Торпедо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 2:1. «Ростов» с конца первого тайма остался в меньшинстве.

Голы забили: Лангович (45), Чернов (53) — Караев (59).

В турнирной таблице «Ростов» с 44 очками занимает второе место. «Торпедо» с 10 очками располагается на последней, 16-й позиции.

В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с «Оренбургом» 10 апреля. «Торпедо» в домашнем матче сыграет с воронежским «Факелом» 8 апреля.

Мария Федотова