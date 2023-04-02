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Коммерсантъ FM
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Турция вспомнила старые маршруты

Будет ли пользоваться спросом паромная переправа Трабзон-Сочи

Между турецким городом Трабзон и российским Сочи с 1 мая возобновят паромное сообщение, которое было прерванно в 2014 году. Как сообщили в Торгово-промышленной палате одноименной турецкой провинции, пассажирско-грузовое судно будет рассчитано на 300 человек. Оно также сможет перевозить 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Паромная переправа наверняка будет пользоваться популярностью у российских туристов, решивших отдохнуть в Турции, считает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Дело в том, что в последние несколько месяцев резко подорожали цены на авиабилеты. Сейчас перелет из Сочи в Анталью туда-обратно обойдется примерно в 40 тыс. руб., а из Москвы еще дороже. И, естественно, многим людям, особенно если говорить о больших семьях, это очень невыгодно. Поэтому мы видим большие перспективы у паромной переправы.

Кроме того, ею воспользуются и те, кто предпочитает путешествия на автомобиле. То есть люди будут приезжать в Трабзон, а дальше до Антальи примерно восемь-десять часов езды, и вполне доступны и курортные Бодрум и Мармарис».

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А вот с точки зрения грузовой логистики паром между Сочи и Трабзоном, скорее всего, будет иметь лишь незначительное, локальное значение. Такую точку зрения высказал председатель совета директоров компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим:

«Боюсь, что у морского порта Сочи нет технической возможности осуществлять погрузочно-разгрузочные операции. Так что, мне кажется, на это рассчитывать не стоит. Максимум можно говорить о личном автотранспорте. Грузовой терминал, скорее всего, тоже в этом маршруте задействован не будет, вряд ли паром станет заходить по очереди в два порта».

В морском порту Сочи в свое время прекращение паромного сообщения с турецким Трабзоном объясняли необходимостью усиления мер безопасности при подготовке к Олимпиаде 2014 года.

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Андрей Загорский

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