Два частных дома сгорели в кубанской станице Платнировской

Пожар в Кореновском районе удалось потушить через три часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Огонь по улице Красная в станице Платнировская вспыхнул в 11:21. Через 10 минут на место прибыли первые подразделения пожарных и установили, что произошло возгорание двух частных домов и двух хозяйственных построек на общей площади 200 кв. м.

Работа подразделений на месте пожара была осложнена плотной застройкой. Из-за этого огонь распространился на рядом стоящий дом и хозяйственную постройку. В 12:49 пожар локализовали на площади 400 кв. м. Полностью ликвидировать пожар удалось в 14:32.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось 38 человек и 13 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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