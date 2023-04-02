В Кореновском районе загорелись частные дома и хозпостройки на площади 400 квадратных метров

В станице Платнировская Кореновского района в частных домах произошел пожар на площади 400 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании по улице Красная поступило около 11:20. Через 11 минут на место прибыли первые подразделения спасателей. Они установили, что произошло возгорание двух частных домов и двух хозяйственных построек. Они провели разведку одним звеном газодымозащитной службы и подали стволы на тушение.

Работа пожарных осложнялась плотной застройкой. Из-за этого огонь распространился еще на один дом и хозпостройку. В 12:49 пожар локализовали на площади 400 кв. м.

К ликвидации возгорания привлекались 34 человека и 11 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Татьяна Ручкина

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