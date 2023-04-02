Комитет Совета федерации предложил наладить паромное сообщение с Бердянском и Мариуполем по Азовскому морю

Для избежания транспортного коллапса необходимо организовать паромное сообщение для перевозок грузов и пассажиров по Азовскому морю с Бердянским и Мариупольским портами. Письмо с таким предложением направил комитет Совета федерации по экономической политике помощнику президента Максиму Орешкину.

Глава комитета Андрей Кутепов рассказал ТАСС, что Бердянский и Мариупольские порты сейчас находятся в собственности областных администраций. При этом, отметил он, порты сейчас принимают грузы, но отгружать их они смогут только после реконструкции.

«Азовское море — теперь внутреннее море Российской Федерации и является достаточно безопасной средой»,— сказал господин Кутепов. Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр морских портов РФ.

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