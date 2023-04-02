В Windows 11 на ПК появится система автоматической смены яркости

Microsoft тестирует новую функцию для операционной системы Windows 11, благодаря которой OS будет автоматически подстраивать яркость экрана на ноутбуках и настольных компьютерах. Обновление Preview Build 23424 уже доступно для участников программы Insider.

В отличие от систем на мобильных устройствах, которые подстраивают яркость при помощи сенсоров в зависимости от окружающего освещения, Windows 11 будет реагировать на смену яркости на самом экране. Например, если запустить «Проводник» с темной темой, а на фоне будет браузер с белым фоном, то Windows автоматически приглушит изображение, чтобы глазам было не так ярко. При работе на ноутбуках можно выбрать вариант, когда автоматическая смена яркости будет работать только при работе от аккумулятора.

Евгений Федуненко