В Орловской области до конца апреля продлили режим повышенной готовности

Губернатор Орловской области Андрей Клычков своим указом от 31 марта до конца апреля продлил режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Документ вносит изменения в указ главы региона от 3 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения... в связи с распространением COVID-19».

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Срок реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 30 апреля включительно. Также, в соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, региональному департаменту здравоохранения поручено увеличить объем исследований на наличие вируса SARS-CoV-2. Ведомству требуется обеспечить госпитализацию больных гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничной пневмонией или с подозрением на внебольничную пневмонию.

Департаменту образования Орловщины перед возобновлением образовательного процесса после весенних каникул необходимо организовать проведение дезинфекции помещений школ, а также проконтролировать состояния здоровья воспитанников и работников «при входе в образовательную организацию».

Отметим, что за неделю с 20 по 26 марта в регионах Черноземья было выявлено 6 339 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 6 251, рост на 1%). По данным федерального оперштаба, общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года превысило 1,281 млн пациентов. В Орловской области за указанный период было зафиксировано 510 заболевших (всего уже более 138 360), 253 выздоровевших (133 793), один умерший (1 982).

Власти Курской области на уходящей недели заявили о завершении «массовой вакцинационной кампания по коронавирусу».

Владимир Зоркий