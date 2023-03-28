Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю выросла на 1%

За неделю с 20 по 26 марта в регионах Черноземья было выявлено 6 339 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 6 251, рост на 1%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года достигло 1 281 192.

Выздоровело за неделю 6 289 человек (всего 1 246 278), умерло десять (21 988):

в Белгородской области 650 заболевших за неделю (всего 169 864), 553 выздоровевших (166 312), три умерших (2 343);

в Воронежской области 3 535 заболевших (492 487), 3 713 выздоровевших (478 914), два умерших (8 627);

в Курской области 408 заболевших (153 739), 506 выздоровевших (148 562), умерших нет (2 540);

в Липецкой области 541 заболевший (181 545), 796 выздоровевших (176 758), три умерших (3 965);

в Орловской области 510 заболевших (138 360), 253 выздоровевших (133 793), один умерший (1 982);

в Тамбовской области 695 заболевших (142 530), 468 выздоровевших (138 752), один умерший (2 530).

В целом в России с начала 2020 года по утро 27 марта 2023-го было выявлено 22 595 199 случаев коронавируса. Выздоровело 21 946 453 человека, умерло 397 109.

О динамике смертности от заболевания в 2022 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин