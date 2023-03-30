В Курской области объявили о завершении «массовой вакцинации» от коронавируса

В Курской области завершена «массовая вакцинационная компания по коронавирусу», сообщил губернатор Роман Старовойт, выступая перед депутатами облдумы с отчетом за 2022 год.

Вместе с тем господин Старовойт подчеркнул, что бюджет региона продолжит выделять дополнительные средства на покупку бесплатных лекарств для лечения болеющих COVID-19 на дому и в больницах.

За прошлую неделю с 20 по 26 марта в регионах Черноземья, напомним, было выявлено 6 339 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 6 251). Заболеваемость увеличилась на 1% к предыдущей неделе. Общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года достигло 1 281 192. В Курской области за неделю было 408 заболевших (всего 153 739), 506 выздоровевших (148 562), умерших за неделю не было (2 540).

О динамике смертности от заболевания в 2022 году — в публикации «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте